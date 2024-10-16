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وزير الخارجية يؤكد عدم إمكانية استبدال الأونروا بأي جهة أخرى - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يؤكد عدم إمكانية استبدال الأونروا بأي جهة أخرى - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد عدم إمكانية استبدال الأونروا بأي جهة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:22 مساءً - ناقش وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، وكبيرة مُنسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة"سيجريد كاخ"، الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع نتيجة السياسة الإسرائيلية المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وخلال اتصال هاتفي، استعرض عبد العاطي الجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف إطلاق النار في القطاع، والتنسيق مع الجانب الفلسطيني من أجل العمل على تقديم الخدمات الأساسية، والإعداد لمستقبل إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين في القطاع بعد وقف إطلاق النار.

كما تناول الوزير عبد العاطى والمسئولة الأممية سبل حشد المساعدات لقطاع غزة، والتنسيق في هذا الصدد للتواصل مع المانحين الدوليين. 

كما حرص وزير الخارجية على الاستماع لعرض مفصل من المسئولة الأممية حول نتائج مساعيها واتصالاتها وزياراتها الميدانية، والتي عكست المعاناة الإنسانية المتزايدة لأهل غزة، والتي يقع علي عاتق المجتمع الدولي مسؤولية إنهائها في أسرع وقت.

 كما ثمن الطرفان الدور المحوري لوكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات الرئيسية للاجئين الفلسطينيين بما في ذلك في القطاع، وأكدا عدم إمكانية استبدالها بأي جهة أخرى، وضرورة استمرار الدعم الدولي لأنشطتها.

بدر عبد العاطي: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاحا للعقاب الجماعي للفلسطينيين

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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