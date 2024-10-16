مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

بقيمة 425 مليون دولار، واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بقيمة 425 مليون دولار، واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

بقيمة 425 مليون دولار، واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:48 مساءً - أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 425 مليون دولار لكييف، وتعهدت بالإضافة إلى ذلك بنقل مئات القطع من المعدات في الأشهر المقبلة، حسبما أفاد البيت الأبيض.

مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 425 مليون دولار

وقال البيت الأبيض في بيان أصدره يوم الأربعاء: "أعلن الرئيس عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 425 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل قدرات دفاع جوي إضافية وذخائر جو-أرض ومركبات مدرعة وذخائر بالغة الأهمية".

واشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا في الأشهر المقبلة بمجموعة واسعة من القدرات الإضافية، بما في ذلك مئات من صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، وعشرات من أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية، وأنظمة مدفعية إضافية، وكمية كبيرة من الذخيرة، ومئات من حاملات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية، وآلاف من المركبات المدرعة الإضافية".

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. 

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

المبعوث الأمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبًا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق