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استشهاد 16 لبنانيا جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية - أخبار كلمتك

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استشهاد 16 لبنانيا جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية - أخبار كلمتك

استشهاد 16 لبنانيا جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:23 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأربعاء، عن استشهاد 16 لبنانيا جراء الغارات الإسرائيلية على النبطية في جنوب لبنان.

إصابة مسعفَين بغارة إسرائيلية

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، إصابة مسعفَين بغارة إسرائيلية أثناء مهمة إنقاذ منسقة مع اليونيفيل.

وقبل وقت سابق أفادت تقارير إعلامية بإستشهاد رئيس بلدية النبطية في إحدى الغارات الإسرائيلية على المدينة في جنوب لبنان بحسب مسؤولة محلية.

10 غارات استهدفت مدينة النبطية

وقالت المسؤولة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل شنت أكثر من 10 غارات استهدفت مدينة النبطية ومحيطها في جنوب لبنان.

وقالت محافظة النبطية، هويدا الترك، إن "11 غارة إسرائيلية طالت بشكل رئيسي مدينة النبطية، مشكلة ما يشبه حزاما ناريا".

وقال شهود عيان إن عددا من أعضاء بلدية النبطية وموظفيها والمتطوعين بها قتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى البلدية.

 

 

عدوان جوي عنيف على مدينة النبطية

وأفادت وسائل الاعلام اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ عند العاشرة والربع من صباح اليوم، الأربعاء، عدوانا جويا عنيفا على مدينة النبطية حيث شن أكثر من 10 غارات على معظم الاحياء فيها.

ووفقا لـ "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية"، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اعتبارا من العاشرة والثلث من صباح اليوم عدوانا واسعا حيث شن سلسلة غارات على بلدات زبدين، كفرتبنيت، كفرجوز، عبا، جبشيت، شقرا، برعشيت، كفرا، كفردونين، ومجدل سلم،وشوكين وعربصاليم وكفررمان، ورومين.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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