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واشنطن تطالب إسرائيل بإثبات عدم اتباع سياسة التجويع في غزة - أخبار كلمتك

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واشنطن تطالب إسرائيل بإثبات عدم اتباع سياسة التجويع في غزة - أخبار كلمتك

واشنطن تطالب إسرائيل بإثبات عدم اتباع سياسة التجويع في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 08:06 مساءً - قالت ليندا توماس جرينفيلد، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع من أجل ضمان ألا تطبق أفعال إسرائيل على الأرض سياسة تجويع في شمال قطاع غزة، بحسب وكالة رويترز.

إسرائيل تطبق سياسة التجويع في غزة

وذكرت أمام المجلس المكون من 15 دولة عضوا أن مثل هذه السياسة ستكون مروعة وغير مقبولة، وستكون لها تبعات بموجب القانونين الدولي والأمريكي.

وأضافت توماس جرينفيلد: "تقول حكومة إسرائيل إن هذه ليست سياستها، وإن الأغذية والإمدادات الأساسية الأخرى لن يتم منعها، وسنراقب الوضع من أجل رؤية أن أفعال إسرائيل على الأرض تطابق هذا التصريح".

قيود محتملة على الدعم العسكري الأمريكي

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنه يتعين عليها أن تتخذ خطوات في الشهر المقبل لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، وإلا ستواجه قيودا محتملة على الدعم العسكري الأمريكي.

وقال داني دانون، مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تظل ملتزمة بالعمل مع شركائنا الدوليين على ضمان وصول المساعدات للمحتاجين إليها في قطاع غزة.

وأضاف: "المشكلة في غزة ليست نقص المساعدات. المشكلة هي حماس التي تخطف المساعدات وتسرقها وتخزنها وتبيعها لتغذية آلتها الإرهابية في وقت يعاني فيه المدنيون".


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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