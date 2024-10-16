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واشنطن تفرض عقوبات على كيانات ذات صلة بحزب الله - أخبار كلمتك

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واشنطن تفرض عقوبات على كيانات ذات صلة بحزب الله - أخبار كلمتك

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات ذات صلة بحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:17 مساءً - أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على كيانات وأفراد ذات صلة بجماعة حزب الله اللبناني، بحسب وكالة "رويترز".

 واشنطن تفرض عقوبات علي  كيانات ذات صلة بحزب الله

وفرضت الولايات المتحدة، العقوبات على "شبكة في لبنان"، قالت إنها تمول "حزب الله" بملايين الدولارات.

وذكر بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، أن التحرك استهدف 3 أفراد مرتبطين بالذراع التمويلية لحزب الله، وأربع شركات مقرها لبنان مسجلة لإخفاء روابطها بالجماعة اللبنانية".

وفي سبتمبرالماضي، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين، بتهمة تهريب النفط والغاز المسال إلى، وتوريد الأموال لـ"حزب الله" اللبناني.

 زيادة الضغوط على إيران وأذرعها 

 كما فرضت وزارة الخزانة الامريكية منتصف شهر أغسطس، عقوبات ضد شبكات تجارية تابعة  لجماعة "الحوثي" اليمنية و"حزب الله" اللبناني، في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".

وقالت في بيان: "العقوبات استهدفت شركات وأفرادًا وسفنًا متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".

 يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت، "حزب الله" جماعة إرهابية في 31 أكتوبر   2001.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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