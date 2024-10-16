إيطاليا:الاتحاد الأوروبي يضغط على إسرائيل لتجنب تكرار حوادث الـ "يونيفيل" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:12 مساءً - أعلنت الحكومة الإيطالية أن الدول الـ16 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركين في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، تسعي لممارسة أقصى قدر من الضغط على المستوى السياسي على إسرائيل ، لتجنب حوادث جديدة تجاه “يونيفيل”، بحسب "فرانس برس".

التوغل البري الإسرائيلي في لبنان

ومنذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان في الأول من أكتوبر، تضررت مواقع لليونيفيل 20 مرة، منها إطلاق نار مباشر، إضافة إلى واقعة الأحد الماضي التي اقتحمت فيها دبابتان إسرائيليتان بوابات قاعدة لليونيفيل، بحسب الأمم المتحدة.

ويشارك أكثر من 1000 جندي إيطالي ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وتنشر إيطاليا جنودًا ضمن مهمة منفصلة تحمل اسم البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان التي تهدف إلى تدريب القوات المسلحة اللبنانية.

وكانت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا قالت في بيان مشترك، إن الهجمات الإسرائيلية على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، ويجب أن تتوقف فورًا، مؤكدين الدورَ الأساسي الداعم للاستقرار الذي تلعبه "اليونيفيل" في جنوب لبنان.

وعبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد بعد تعرض عدد من مواقع "اليونيفيل" لإطلاق نار، وحث المجلس في بيان الأطراف جميعها على احترام سلامة وأمن قوات حفظ السلام "اليونيفيل" ومقراتها.

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