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وصول شحنة مساعدات مصرية جديدة إلى لبنان وإعادة 304 مواطنين لأرض الوطن - أخبار كلمتك

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وصول شحنة مساعدات مصرية جديدة إلى لبنان وإعادة 304 مواطنين لأرض الوطن - أخبار كلمتك

وصول شحنة مساعدات مصرية جديدة إلى لبنان وإعادة 304 مواطنين لأرض الوطن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:34 مساءً -  أعلنت وزارة الخارجية عن وصول شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية المصرية إلى مطار بيروت اليوم ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤، والتي تضمنت ٢٢ طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة لتوفير سبل العيش والتخفيف عن كاهل النازحين، وذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للبنان وشعبه الشقيق في مواجهة الآثار المترتبة على العدوان الإسرائيلي، وفي إطار الجسر الجوي المصري إلى لبنان.

 وكان في استقبال الشحنة السفير/ علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، وعن الجانب اللبناني كل من ممثل عن الحكومة اللبنانية ورئيس هيئة الإغاثة اللبنانية.

وعلى صعيد آخر، قامت السفارة المصرية في بيروت بإعادة ٣٠٤ من المواطنين المصريين العالقين في لبنان وذويهم إلى أرض الوطن، ليصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى ٥٩٠ مواطنا عبر رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران. وتواصل السفارة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن تمهيدًا لإدراجهم على الرحلات التالية.

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وقد صرح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة لا تألو جهدًا بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة في التعامل مع تبعات الحرب الإسرائيلية ضد لبنان على كافة المسارات؛ فعلى المستوى السياسي تواصل مصر جهودها واتصالاتها الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل، وعلى المستوى الإغاثي أرسلت مصر حتى الآن ٤٤ طنًا من المساعدات، 

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وستواصل تقديم كل دعم ممكن للحكومة والشعب اللبناني. وفيما يخص الجالية المصرية في لبنان وذويهم، تواصل وزارة الخارجية والسفارة في بيروت تلقي طلبات واتصالات السادة المواطنين لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة، سواء عبر إدراجهم على رحلات العودة لمصر أو تقديم الخدمات القنصلية المختلفة التي تحرص السفارة على الاستمرار في تقديمها برغم الوضع الأمني المضطرب في بيروت.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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