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جالانت يهاجم ماكرون بعد منع إسرائيل من المشاركة في معرض تجاري عسكري - أخبار كلمتك

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جالانت يهاجم ماكرون بعد منع إسرائيل من المشاركة في معرض تجاري عسكري - أخبار كلمتك

جالانت يهاجم ماكرون بعد منع إسرائيل من المشاركة في معرض تجاري عسكري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:16 مساءً - قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن أفعال الرئيس الفرنسي ماكرون تمثل إهانة للأمة الفرنسية وقيم العالم الحر التي يدعي الحفاظ عليها.

 جالانت يهاجم ماكرون بعد منع إسرائيل المشاركة في معرض دفاعي 

واعتبر جالانت منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دفاعي "عار" على فرنسا، وقال إن قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب.


وكانت فرنسا قررت منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض دفاعي استنادًا إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل.

 جالانت يتهم فرنسا بتبني سياسة عدائية ضد اليهود


وقال جالانت إن فرنسا "تبنت وتنفذ باستمرار سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي"، مضيفا "سنواصل الدفاع عن أمتنا ضد الأعداء في 7 جبهات، وسنقاتل من أجل مستقبلنا سواءً بمشاركة فرنسا أو بدونها".

 ومنعت  فرنسا  شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض تجاري بحري عسكري مرتقب في أحدث واقعة تسلط الضوء على التوتر المتزايد في العلاقات بين الدولتين الحليفتين.

وحظرت باريس بالفعل مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض تجاري عسكري في وقت سابق العام الجاري. وقالت وزارة الدفاع في ذلك الوقت إن الظروف ليست مناسبة للشركات للمشاركة بينما يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون "إسرائيل إلى وقف العمليات في غزة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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