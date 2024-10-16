عبد العاطي: وزير خارجية إيران يزور مصر غدًا الحميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - أعلن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى يزور مصر غدا الخميس، فى إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد فى المنطقة.

وزير خارجية إيران يزور مصر

جاء ذلك ردا على سؤال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الخارجية مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الأربعاء.

جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان

وأشار الوزير إلى استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار سواء في غزة أو لبنان والاعتداءات في الضفة الغربية.

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