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بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين - أخبار كلمتك

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بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين - أخبار كلمتك

بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه يدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير.

بريطانيا تدرس فرض عقوبات علي وزيرين إسرائيليين

وقال ستارمر أمام برلمان بلاده إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على الوزيرين بسبب تعليقات لهما حول الحرب في غزة، وصفها ستارمر بأنها بغيضة.

وحسب وكالة "رويترز"، فقد كان  وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون يدرس أيضًا فرض عقوبات على الوزيرين قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في يونيو حزيران.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستفرض عقوبات على الوزيرين بسبب التعليقات قال ستارمر "ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح".

 وكان سموتريتش قد قال في تصريحات إن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررًا، بينما وصف بن غفير مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية بأنهم "أبطال".

اجتماع بريطاني فرنسي لبحث فرض عقوبات علي إسرائيل

وقال ستارمر "يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير وتمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال".

وأضاف "ستعقد بريطانيا إلى جانب فرنسا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث هذا الأمر".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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