بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:59 مساءً - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أنه يدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير.

بريطانيا تدرس فرض عقوبات علي وزيرين إسرائيليين

وقال ستارمر أمام برلمان بلاده إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على الوزيرين بسبب تعليقات لهما حول الحرب في غزة، وصفها ستارمر بأنها بغيضة.

وحسب وكالة "رويترز"، فقد كان وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون يدرس أيضًا فرض عقوبات على الوزيرين قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في يونيو حزيران.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستفرض عقوبات على الوزيرين بسبب التعليقات قال ستارمر "ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح".

وكان سموتريتش قد قال في تصريحات إن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررًا، بينما وصف بن غفير مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية بأنهم "أبطال".

اجتماع بريطاني فرنسي لبحث فرض عقوبات علي إسرائيل

وقال ستارمر "يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير وتمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال".

وأضاف "ستعقد بريطانيا إلى جانب فرنسا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث هذا الأمر".

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية