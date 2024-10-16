أمير قطر: الحرب علي لبنان وغزة تؤكد ضرورة إيجاد تسوية شاملة للصراع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:42 مساءً - جدد تميم بن حمد أمير دولة قطر، اليوم الأربعاء، رفض بلاده للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة ولبنان.

أمير قطر يؤكد رفض بلاده العدوان الإسرائيلي علي غزة ولبنان

وأوضح تميم بن حمد أن الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تؤكد الحاجة الملحة لإيجاد تسوية شاملة للصراع.

وتابع: ندرك حجم الأخطار التي تواجه العالم في ظل استمرار الحرب على غزة ولبنان واستمرار الحرب في أوكرانيا.



وشدد أمير قطر علي أن القمة الخليجية الأوروبية تعكس تعزيز التعاون بين الطرفين.

أمير قطر يؤكد استمرار بلاده بذل الجهود لوقف اطلاق النار في غزة

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استمرار بلاده في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، ويوقف نزيف دماء الفلسطيينين، وإيصال المساعدات لهم، ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين.

وقال الشيخ تميم بن حمد خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، لمجلس الشورى القطري، إنه "على الرغم من العقبات التي تعرقل جهود الوساطة، فإننا مستمرون في بذل كل الجهد للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا الفلسطينيين، وإيصال المساعدات لهم ويطلق سراح الأسرى والمعتقلين"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء القطرية "قنا"



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