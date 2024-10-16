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جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أطلق من غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:01 مساءً - زعم جيش  الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه  تم اعترض صاروخ أطلق من غزة
 

على جانب آخر أعلنت  سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان اليوم الأربعاء،  إنها أوقعت 3 دبابات إسرائيلية ميركافا في كمين مركب بالاشتراك مع كتائب القسام وسط مخيم جباليا بعبوات شواظ الناسفة.

عملية مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال

ومن جهتها، قالت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "9 دي" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء عرضت كتائب القسام، مشاهد من استهدافها لقوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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