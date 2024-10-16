إيران تستبعد شن هجوم إسرائيلي على مواقع نووية رئيسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:45 مساءً - استبعدت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ، اليوم الأربعاء، حصول هجوم إسرائيلي على مواقع نووية رئيسية، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

الهجوم علي مواقع نووية إيرانية

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، إن احتمال شن هجوم على مواقع نووية إيرانية لا يزال منخفضا، لكن أي ضرر محتمل سيتم إصلاحه سريعا.

وأضاف كمالوندي لموقع "نور نيوز" الإيراني أن أي هجوم على مواقع نووية إيرانية لا يزال مستبعدا، وإنه إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تكون الأضرار ضئيلة وستصلحها إيران سريعا.

ضربة إسرائيلية للرد علي الهجوم الصاروخي

وتابع: "نأخذ هذه التهديدات دائما على محمل الجد". وقال خططنا بطريقة تجعل الأضرار ضئيلة إذا ارتكبوا أي حماقة".

وتأتي هذه التصريحات وسط توقعات بأن إسرائيل ستنفذ ضربة للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها في مطلع أكتوبر. وجاء ذلك الهجوم بعد تصاعد سريع للصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية