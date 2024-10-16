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إيران تستبعد شن هجوم إسرائيلي على مواقع نووية رئيسية - أخبار كلمتك

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إيران تستبعد شن هجوم إسرائيلي على مواقع نووية رئيسية - أخبار كلمتك

إيران تستبعد شن هجوم إسرائيلي على مواقع نووية رئيسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:45 مساءً - استبعدت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية ، اليوم الأربعاء، حصول هجوم إسرائيلي على مواقع نووية رئيسية، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

الهجوم علي مواقع نووية إيرانية 

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الأربعاء، إن احتمال شن هجوم على مواقع نووية إيرانية لا يزال منخفضا، لكن أي ضرر محتمل سيتم إصلاحه سريعا.

وأضاف كمالوندي لموقع "نور نيوز" الإيراني أن  أي هجوم على مواقع نووية إيرانية لا يزال مستبعدا، وإنه إذا حدث ذلك، فمن المرجح أن تكون الأضرار ضئيلة وستصلحها إيران سريعا.

 ضربة إسرائيلية للرد علي الهجوم الصاروخي 

 

وتابع: "نأخذ هذه التهديدات دائما على محمل الجد". وقال  خططنا بطريقة تجعل الأضرار ضئيلة إذا ارتكبوا أي حماقة".

وتأتي هذه التصريحات وسط توقعات بأن إسرائيل ستنفذ ضربة للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها في مطلع أكتوبر. وجاء ذلك الهجوم بعد تصاعد سريع للصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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