مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تكشف عن خطة لهذه الدول لاستهداف القادة ومراكز صنع القرار بصنعاء وهجوم على الحديدة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

رئيس نادي كفر الشيخ يطمئن جماهيره: الحالة الصحية لمحمد شوقي في تحسن - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

لحضور الجماهير مجانا، رئيس النصر الليبي يتكفل بشراء جميع تذاكر مباراة الزمالك - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

صلاح السعدني وحسن ويوسف ومصطفى فهمي، لمسة وفاء للراحلين في افتتاح "القاهرة السينمائي" - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

السفيرة الأمريكية تشيد بمهرجان القاهرة الـ45 وتزف بشرى سارة لصناع السينما - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرز"الكابلز"على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهم لقاء الخميسي وابنها، النجوم وأسرهم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى (صور) - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

كشف تفاصيل صادمة بشأن قضايا الابتزاز بصنعاء - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

إيطاليا تنقل مهاجرين مصريين إلى ألبانيا على ظهر سفينة حربية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إيطاليا تنقل مهاجرين مصريين إلى ألبانيا على ظهر سفينة حربية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

إيطاليا تنقل مهاجرين مصريين إلى ألبانيا على ظهر سفينة حربية (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:33 مساءً - قالت وزارة الداخلية الألبانية: إن مجموعة من المهاجرين الذين وصلوا أخيرا إلى إيطاليا، سينقلون إلى مراكز معالجة شئون طالبي اللجوء التي أنشئت حديثا في ألبانيا.

1ead57af49.jpg

نقل آلاف  من طالبي اللجوء من إيطاليا إلى خارجها

ويعد النقل جزءا من خطة مثيرة للجدل لنقل آلاف من طالبي اللجوء من إيطاليا إلى خارجها، ورغم الانتقادات التي واجهتها إلا أن رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، وصفتها بأنها "مثال جيد".

وقالت إن الخطة "مسار جديد وشجاع وغير مسبوق، ويعكس الروح الأوروبية تماما، ولديه كل ما يلزم لكي يتبع مع الدول الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وكانت ميلوني وقعت اتفاقية مع نظيرها الألباني، إدي راما، في نوفمبر الماضي بهذا الشأن.

وافتتحت حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة مركزين معنيين بطالبي اللجوء في ألبانيا، الجمعة الماضية، وتخطط روما لأن تعالج هناك أوضاع آلاف المهاجرين الذكور الذين يطلبون اللجوء إليها بعد اعتراضهم في المياه الدولية، أثناء محاولتهم العبور من ساحل شمال إفريقيا إلى القارة الأوروبية.

وأجلي الرجال الـ16، وهم 10 من بنجلاديش و6 من مصر، من جزيرة لامبيدوزا بوساطة سفينة حربية، بعدما تم إنقاذهم في مياه المتوسط.

https://arabic.euronews.com/video/2024/10/16/including-egyptians-italy-sends-its-first-group-of-migrants-to-albania

تفاصيل الخطة الإيطالية 

d83070877f.jpg

ويصل هؤلاء المهاجرون إلى الميناء الألباني، اليوم الأربعاء، حيث يخضعون لإجراءات من قبيل: تحديد الهويات والفحص الطبي، وفق وزارة الداخلية الألبانية.

وكل الذين يتبين أن أوضاعهم القانونية سليمة ينقلون إلى مدينة غيادر، التي تبعد 20 كيلومترًا عن ميناء شينغين، ويسمح لهم بتقديم طلب لجوء رسمي إلى إيطاليا.

وفي مدينة غيادر مرافق متعددة مخصصة لاستقبال المهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط، ومكان آخر مخصص للمهاجرين الذين سيُرحّلون إلى بلدانهم الأصلية.

وكان المهاجرون المرحلون من بين نحو ألف شخص غادروا ساحل ليبيا متجهين إلى لامبيدوزا أو وصلوا إليها بالفعل، يوم الاثنين.

وتدعو الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي ألبانيا إلى إيواء ما يصل إلى 3 آلاف مهاجر من الذكور، بينما تعمل إيطاليا على تسريع طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وسيحتفظ المهاجرون بحقهم بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي في التقدم بطلبات اللجوء في إيطاليا ومعالجة طلباتهم هناك.

ووفقا لمسؤولين إيطاليين، ستتمكن المراكز الألبانية من استيعاب ما يصل إلى 400 شخص في البداية، ومن المتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 880 في غضون أسابيع قليلة.

وتتوقع روما أن تبلغ تكلفة إدارة المركزين تحت الولاية القضائية الإيطالية حوالى 670 مليون يورو على مدى خمس سنوات.

850de2287f.jpg

مخاوف وأعباء الإتفاقية 

وقال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أعربت عن مخاوف جدية بشأن الخطة، إن إحدى فرقها كان يجري "مهمة مستقلة" على متن السفينة التي تنقل الفوج الأول من المهاجرين وفقا لهذه الخطة.

ووافقت الوكالة على الإشراف طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من بدء الخطة للمساعدة في "حماية حقوق وكرامة الخاضعين لها".

وتقول السلطات الإيطالية إنها لا تنوي فصل الأسر، ولكن النساء والأطفال وكبار السن، وأولئك الذين يعانون من مرض أو ضحايا التعذيب، سيتم إيواؤهم في إيطاليا.

وكانت ميلوني وحلفاؤها اليمينيون يطالبون منذ فترة طويلة بأن تشترك الدول الأوروبية في تحمل المزيد من عبء الهجرة.

ووجدت ميلوني حليفًا في هذه القضية، وهي رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي دعت زعماء القارة، إلى تعلم الدرس من تجربة إيطاليا.

وكتبت رئيسة المفوضية في رسالة: "يجب أن نستمر في استكشاف السبل الممكنة للمضي قدمًا فيما يتعلق بفكرة تطوير مراكز العودة خارج الاتحاد، خاصة في ضوء الاقتراح التشريعي الجديد بشأن العودة".

2433f5962c.jpg

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق