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إصابة عدد من الإسرائيليين، حزب الله يقصف مستوطنة كرمئيل بقذائف صاروخية - أخبار كلمتك

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إصابة عدد من الإسرائيليين، حزب الله يقصف مستوطنة كرمئيل بقذائف صاروخية - أخبار كلمتك

إصابة عدد من الإسرائيليين، حزب الله يقصف مستوطنة كرمئيل بقذائف صاروخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:06 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية كبيرة.

حزب الله يقصف مستوطنة كرمئيل برشقة صاروخية كبيرة

ومن جانبها أفادت  القناة 13 الإسرائيلية بوقوع  إصابات مباشرة في كرمئيل نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان.

سقوط إصابات في قصف حزب الله 

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن 4 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة من شظايا صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مجد الكروم في الجليل.

كذلك ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم رصد 10 قذائف صاروخية أطلقت باتجاه الجليل الأدنى.

وأوضح جيش الاحتلال  الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت أغلب الصواريخ باتجاه الجليل بينما سقط عدد منها في المنطقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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