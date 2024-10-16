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الملك عبد الله لدى استقباله وزير خارجية إيران: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية - أخبار كلمتك

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الملك عبد الله لدى استقباله وزير خارجية إيران: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية - أخبار كلمتك

الملك عبد الله لدى استقباله وزير خارجية إيران: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:18 مساءً - أكد الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة.

ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

وحذر من أن استمرار القتل والتدمير سيبقي المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع، مشددا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة.

وشدد العاهل الأردنى، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية.

وأشار، لدى لقائه الوزير الإيراني الذي يزور المملكة ضمن جولة إقليمية، إلى حرص الأردن على بذل كل الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

ضمان وصول المساعدات الإغاثية 

وأوضح أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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