الملك عبد الله لدى استقباله وزير خارجية إيران: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:18 مساءً - أكد الملك عبدالله الثاني، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، ضرورة خفض التصعيد بالمنطقة.

ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان

وحذر من أن استمرار القتل والتدمير سيبقي المنطقة رهينة العنف وتوسيع الصراع، مشددا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان كخطوة أولى نحو التهدئة.

وشدد العاهل الأردنى، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية.

وأشار، لدى لقائه الوزير الإيراني الذي يزور المملكة ضمن جولة إقليمية، إلى حرص الأردن على بذل كل الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل استعادة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

ضمان وصول المساعدات الإغاثية

وأوضح أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإغاثية للحد من الكارثة الإنسانية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة.

وزير الخارجية: إرسال طائرة مساعدات مصرية إلى لبنان وزير الخارجية الإسباني من مصر: لا نسمح بإرسال أو مرور أسلحة عبر أراضينا إلى إسرائيل

نقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية