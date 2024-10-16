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أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة - أخبار كلمتك

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أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة - أخبار كلمتك

أول رد إسرائيلي على خطاب نعيم قاسم: دورك آت لا محالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:32 صباحاً - أكد رئيس الكيان الإسرائيلي المحتل إسحاق هرتسوج، أنه سمع خطاب نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، معتبرًا أنه "أخطأ كأسلافه الذين سبقوه"، بحسب قوله.

 حزب الله جلب الكارثة على لبنان

وأضاف هرتسوج، خلال زيارته لجنود أصيبوا في غارة لـ "حزب الله" على حيفا، قاصدا بكلامه نعيم قاسم: "دوره آت أيضا".

وتابع: "هو ليس مخطئًا فحسب، بل أعتقد أن يومه سيأتي أيضًا لا محالة".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، رأى هرتسوج، أن قاسم "يحاول أن ينسي العالم حقيقة أنه والحزب وأصدقاءه جلبوا الكارثة على لبنان".

حزب الله دخل في حرب مباشرة مع إسرائيل

وكان نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أكد أمس الثلاثاء، أن "الحزب دخل في حرب مباشرة مع إسرائيل ولم يعد في مواجهة إسناد لقطاع غزة فقط"، مشددا على أنه "لا عودة للمستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال إلا عبر وقف إطلاق النار"، فيما دعا النازحين اللبنانيين جراء الغارات الإسرائيلية إلى الصبر.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الحرب التي تشنها على لبنان لتشمل العاصمة بيروت عبر غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه رغم التحذيرات الدولية والأممية.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي الحالي على لبنان، عن مقتل 2255 شخصا وإصابة الآلاف وأكثر من مليون و200 ألف نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

 الهجوم الإسرائيلي على لبنان

ويرد "حزب الله "على الهجوم الإسرائيلي على لبنان، بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومدنا ومستوطنات في أنحاء إسرائيل.

وفي 7 أكتوبر 2023، شنت حركة حماس هجوما على جنوب الأراضى الفلسطينية المحتلة ( إسرائيل ) أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، وردًّا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ "القضاء" على الحركة.

وتقول إسرائيل إن 130 أسيرًا ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصًا رهائن منذ 7 أكتوبر العام الماضي، فيما خلفت الحرب الإسرائيلية على القطاع أكثر من 42 ألف شهيد وأكثر من 99 ألف جريح، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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