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إسرائيل تعلن اعتقال شخص جندته إيران لاغتيال عالم - أخبار كلمتك

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إسرائيل تعلن اعتقال شخص جندته إيران لاغتيال عالم - أخبار كلمتك

إسرائيل تعلن اعتقال شخص جندته إيران لاغتيال عالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 10:32 صباحاً - أعلنت شرطة الاحتلال  الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأربعاء،  عن  اعتقال إسرائيلي جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي. 

شرطة الاحتلال تعتقل إسرائيلي جندته إيران  

وكانت الشرطة الإسرائيلية والشاباك قد أكدا قبل يومين "إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين بتجنيد إسرائيليين".

ويوم الاثنين الماضي زعم  جهاز الأمن الداخلي والشرطة في إسرائيل، اعتقال شخصين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران والتخطيط لقتل شخصية إسرائيلية بارزة. 

اعتقال إسرائيليين لقيامهما بسلسلة من أعمال التخريب لصالح إيران

 وبحسب شبكة  “سكاي نيوز”، أفاد بيان مشترك "باقتراب مواطن إسرائيلي تم تحديده باسم فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاما) من إيراني تم تحديده باسم ماري هوسي".

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إعلام عبري: الشاباك يحبط محاولات إيرانية لاغتيال قيادات إسرائيلية

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الشاباك الإسرائيلي يحذر: أي تغييرات بالمسجد الأقصى تؤدي إلى انتفاضة عنيفة

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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