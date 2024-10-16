إسرائيل تشن غارات على بلدتين جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:36 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا محيط بلدتي الطيبة والعديسة جنوبي لبنان.

مسيرة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية



وفي السياق ذاته أفاد مراسل الجزيرة بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت لغارتين إسرائيليتين، إحداهما نفذت بمسيرة.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر إخلاء لمبنى في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، وزعم أنه هاجم وسائل قتالية إستراتيجية لحزب الله.

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