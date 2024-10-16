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هآرتس: حزب الله بدأ ترميم قواته ولديه صواريخ كافية لإحداث ضرر كبير بإسرائيل - أخبار كلمتك

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هآرتس: حزب الله بدأ ترميم قواته ولديه صواريخ كافية لإحداث ضرر كبير بإسرائيل - أخبار كلمتك

هآرتس: حزب الله بدأ ترميم قواته ولديه صواريخ كافية لإحداث ضرر كبير بإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:20 صباحاً - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن  مصادر إسرائيلية أكدت أن حزب الله اللبناني بدأ ترميم وحداته القتالية في الصفوف الأولى للمواجهة مع إسرائيل، ولديه صواريخ كافية للتسبب بضرر كبير  لها.

وفي وقت سابق قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: "إن حزب الله استعاد تنظيمه القتالي بعد موجة الاغتيالات".

حزب الله يعيد تنظيم صفوفه مجددا

 وأضاف المسؤول الإيراني: "حزب الله بدأ الآن عملياته العسكرية الحربية، وأيام صعبة تنتظر الصهاينة".

حزب الله يبدأ شن عمليات عسكرية كبيرة ضد جيش الاحتلال 

 ويوم  الأحد الماضي  نفذ حزب الله عملية عسكرية كبيرة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام سرب من الطائرات المسيرة.

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أستاذ علاقات دولية: حزب الله نجح في اختراق إسرائيل عسكريا واستخباراتيا

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طائرات الرعب فى سماء إسرائيل، نرصد أنواع مسيرات حزب الله، التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في مسار المواجهات مع الاحتلال، واستهدف صالة العشاء يثير التساؤلات

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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