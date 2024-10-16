هآرتس: حزب الله بدأ ترميم قواته ولديه صواريخ كافية لإحداث ضرر كبير بإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 09:20 صباحاً - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مصادر إسرائيلية أكدت أن حزب الله اللبناني بدأ ترميم وحداته القتالية في الصفوف الأولى للمواجهة مع إسرائيل، ولديه صواريخ كافية للتسبب بضرر كبير لها.

وفي وقت سابق قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي: "إن حزب الله استعاد تنظيمه القتالي بعد موجة الاغتيالات".

حزب الله يعيد تنظيم صفوفه مجددا

وأضاف المسؤول الإيراني: "حزب الله بدأ الآن عملياته العسكرية الحربية، وأيام صعبة تنتظر الصهاينة".

حزب الله يبدأ شن عمليات عسكرية كبيرة ضد جيش الاحتلال

ويوم الأحد الماضي نفذ حزب الله عملية عسكرية كبيرة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام سرب من الطائرات المسيرة.

أستاذ علاقات دولية: حزب الله نجح في اختراق إسرائيل عسكريا واستخباراتيا طائرات الرعب فى سماء إسرائيل، نرصد أنواع مسيرات حزب الله، التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في مسار المواجهات مع الاحتلال، واستهدف صالة العشاء يثير التساؤلات

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