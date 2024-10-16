2350 شهيدا لبنانيا جراء الصراع بين إسرائيل وحزب الله خلال عام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:24 صباحاً - لبنان ، أعلنت وحدة الاستجابة للأزمات في لبنان أن 41 شخصا استشهدوا و124 آخرين جُرحوا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الشهداء خلال عام من الصراع بين إسرائيل وحزب الله إلى 2350 شهيدا و10 آلاف و906 جرحى.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، إن تقرير وحدة الاستجابة للأزمات سجل أيضا 146 غارة جوية وحوادث قصف خلال اليوم الماضي، معظمها في جنوب لبنان وضواحي بيروت الجنوبية ومنطقة البقاع.

وأشار التقرير إلى أن 1067 مركزا، بما في ذلك مجمعات تعليمية ومعاهد مهنية وجامعات ومؤسسات أخرى، تأوي 188 ألفا و652 شخصا، بما في ذلك 41 ألفا و894 عائلة، نازحة بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان. ومن بين هذه الملاجئ، وصل 881 منها إلى طاقتها القصوى.

ودفعت المعارك في لبنان 1.2 مليون شخص للنزوح من منازلهم، بينهم أكثر من 400 ألف طفل، وفقا لمسؤول رفيع في وكالة الأمم المتحدة للطفولة.

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