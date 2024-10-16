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المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يشيد بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي في مجال المرأة والسلم والأمن - أخبار كلمتك

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المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يشيد بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي في مجال المرأة والسلم والأمن - أخبار كلمتك

المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة يشيد بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي في مجال المرأة والسلم والأمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 07:08 صباحاً - استقبل السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام  معز دريد المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأشاد المسؤول الأممي بالتعاون القائم مع مركز القاهرة الدولي من أجل دعم تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في المنطقة العربية، وأبرز في هذا الصدد أهمية دور المركز  في بناء قدرات المرأة العربية في مجالات عمله وخاصة مجالي حفظ وبناء السلام. كما أعرب عن تطلعه إلي تعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة.

من جانبه، عبر السفير أحمد نهاد عبد اللطيف عن تقديره للتعاون المثمر مع المكتب الإقليمي لهيئة  الأمم المتحدة للمرأة خاصة في مجال التدريب، كما أثني على شراكة الهيئة مع النسخة الرابعة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والتي تجسدت في عقد جلسة رفيعة المستوى حول "تجارب المرأة في سياقات النزاعات” بدعم من الوكالة الاسبانية للتنمية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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