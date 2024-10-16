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نتنياهو يرفض مشاركة الجزائر في مؤتمر دولي حول لبنان - أخبار كلمتك

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نتنياهو يرفض مشاركة الجزائر في مؤتمر دولي حول لبنان - أخبار كلمتك

نتنياهو يرفض مشاركة الجزائر في مؤتمر دولي حول لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 05:45 صباحاً - استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استضافة مؤتمر دولي بباريس حول لبنان بمشاركة دول "ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود".

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو: "تفاجأ رئيس الوزراء بنية الرئيس ماكرون استضافة مؤتمر في باريس حول قضية لبنان، بمشاركة دول كجنوب إفريقيا والجزائر، تعمل على حرمان إسرائيل من حقها الأساسي في الدفاع عن النفس، وفي الواقع ترفض حقها في الوجود".

ومطلع الشهر الجاري أعلن ماكرون أن بلاده ستستضيف مؤتمرًا دوليًّا في هذا الشهر للمساعدة على جمع المساعدات الإنسانية للبنان وتعزيز الأمن في جنوبه.

وأضاف ماكرون بعد اجتماع للدول الناطقة بالفرنسية في باريس: "سنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمرا لتقديم مساعدات إنسانية ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان".

وأوضح أن "أعضاء الدول الناطقة بالفرنسية يؤيدون بالإجماع وقفًا فوريًّا ومستدامًا لإطلاق النار في لبنان"، كما أعربوا عن "التزامهم بتهدئة التوترات في المنطقة".

وكان ماكرون قد صرح خلال اجتماع للحكومة الفرنسية في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء تناول الأوضاع في لبنان الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي واسع بأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا ينسى أن إسرائيل أنشئت بقرار من الأمم المتحدة.

وجاءت تصريحات ماكرون بعد أيام قليلة من استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا، وإطلاق النار المتكرر من إسرائيل على قوات الأمم المتحدة "الخوذ الزرق" في جنوب لبنان.

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات ماكرون في بيان أصدره مكتبه جاء فيه أنه "تذكيرا للرئيس الفرنسي لم يكن قرار الأمم المتحدة هو الذي أنشأ دولة إسرائيل، بل هو النصر الذي تحقق في حرب الاستقلال بدماء المقاتلين الأبطال، وكثير منهم ناجون من المحرقة وكذلك من نظام فيشي في فرنسا".

وأضاف مكتب نتنياهو أن "من الجدير بالذكر أيضا أن الأمم المتحدة أصدرت في العقود الماضية مئات القرارات المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل، والغرض منها هو إنكار حق الدولة اليهودية الوحيدة في الوجود وقدرتها على الدفاع عن نفسها".

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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