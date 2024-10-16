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إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

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إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 04:24 صباحاً - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقالت ميلوني متحدثة في مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي عشية قمة الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر: "بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل".

وأضافت: "لم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة قبل 7 أكتوبر".

وتابعت: "موقف إيطاليا أكثر صرامة وأكثر تقييدا من تلك التي يطبقها الشركاء: فرنسا وألمانيا وبريطانيا"، وشددت ميلوني على أن إيطاليا تواصل تقييم التراخيص الجديدة ترخيصًا ترخيصًا".

وأشارت إلى أنها مع التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، كما تقوم إيطاليا بتقييم التراخيص القديمة، واتخاذ تدابير لحظر تصدير الأسلحة التي "يمكن استخدامها في الأزمة الحالية".

ومن جهته أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق أن ألمانيا ستزود إسرائيل بمزيد من الأسلحة قريبا بعد أن دفع انخفاض كبير في إرسال الأسلحة هذا العام المعارضة إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمدًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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