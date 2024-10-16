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أستاذ علاقات دولية: حزب الله نجح في اختراق إسرائيل عسكريا واستخباراتيا - أخبار كلمتك

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أستاذ علاقات دولية: حزب الله نجح في اختراق إسرائيل عسكريا واستخباراتيا - أخبار كلمتك

أستاذ علاقات دولية: حزب الله نجح في اختراق إسرائيل عسكريا واستخباراتيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:36 صباحاً - قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الهجوم الذي نفذه حزب الله على حيفا كان مفاجئا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها توقعت بعد نجاحها في قتل حسن نصر الله وقيادات الصف الأول والثاني كان من المفترض أن يحتاج حزب الله إلى وقت كبير ليتعافى وينجح في توجيه ضربات للاحتلال.

 

قوة حزب الله في مواجهة إسرائيل

وأضاف خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن حزب الله نجح بشكل كبير وبسرعة وقوة في العودة مرة أخرى كي يكون ندا للاحتلال الإسرائيلي، إذ نجح في اختراق حقيقي في جدار إسرائيل التي كانت تظن أنها لن تكتوي بالنيران التي تشعلها في الشرق الأوسط.

 

اختراق عسكري واستخباراتي

وأكد أن العملية التي نفذها حزب الله في حيفا كانت ضربة قوية ومزلزلة أحدثت اختراقًا عسكريًّا واستخباراتيا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن مثل هذه العملية لا يمكن أن تتم بهذه الدقة إلا إذا كان هناك أعين لحزب الله في شمال إسرائيل.

ولفت إلى أن استهداف حزب الله للجنود في الجولان وإصابتهم يعني أن هناك من أعطى التفاصيل الكاملة لتنفيذ هذه العملية النوعية في هذا التوقيت التي أصابت وقتلت ما لا يقل عن 67 جنديًّا إسرائيليًّا، ما يجعل إسرائيل تفكر في توجيه ضربات انتقامية للشعب اللبناني.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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