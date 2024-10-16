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مسؤول إسرائيلي: نراجع رسالة من واشنطن لتحسين الوضع الإنساني في غزة - أخبار كلمتك

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مسؤول إسرائيلي: نراجع رسالة من واشنطن لتحسين الوضع الإنساني في غزة - أخبار كلمتك

مسؤول إسرائيلي: نراجع رسالة من واشنطن لتحسين الوضع الإنساني في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 03:20 صباحاً - غزة، قال مسؤول إسرائيلي في واشنطن منتصف ليلة الثلاثاء/ الأربعاء لرويترز إن إسرائيل تراجع رسالة من مسؤولين أمريكيين كبيرين طلبا فيها من إسرائيل تحسين الوضع الإنساني في غزة أو المخاطرة بتقييد المساعدات العسكرية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن «إسرائيل تأخذ هذه المسألة على محمل الجد وتعتزم معالجة المخاوف التي أثيرت في هذه الرسالة مع نظرائنا الأمريكيين».

 

تحسين الوضع الإنساني في غزة

وبحسب الرسالة، أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل بأنه يتعين عليها اتخاذ خطوات خلال شهر لتحسين الوضع الإنساني في غزة أو مواجهة قيود محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع، لويد أوستن، إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غزة، تفاديا لإجراءات قانونية ذات صلة بالمساعدات العسكرية الأمريكية.

وأفاد مراسل أكسيوس باراك رافيد، في منشور على منصة إكس، بأن الوزيرين قالا في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر، إلى نظيريهما الإسرائيليين: «نكتب الآن للتأكيد على القلق العميق لدى الحكومة الأمريكية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة، ونسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب حكومتكم خلال شهر لتغيير هذا المسار».

 

السماح بدخول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية إلى غزة

وقبل أسبوع، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في شمال غزة، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت يجدد فيه جيش الاحتلال عملياته في القطاع الذي دمرته الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي: «نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة برمَّته، ونشعر بقلق خاص بشأن الوضع الإنساني في شمالي القطاع».

وأضاف: «يمكنني أن أقول لكم إنه كان موضوع بعض المناقشات العاجلة بين حكومتينا»، مشددا على أن إسرائيل «ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي السماح بدخول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى غزة».

وتقوم إسرائيل بجرائم يومية في قطاع غزة من قتل للنازحين وحرق خيام بمن فيها من النساء والأطفال والمدنيين، وبلغ عدد الشهداء جراء العدوان الإجرامي الإسرائيلي في القطاع أكثر من 42344 شهيدًا و99013 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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