انفجارات ضخمة في صفد جراء اعتراض رشقة صواريخ كبيرة من لبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 02:30 صباحاً - أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات هزت مدينة صفد ومحيطها جراء اعتراض صليات صواريخ كبيرة من لبنان.

وقالت مصادر إسرائيلية أن أكثر من 50 صاروخا أطلقت من لبنان وباتجاه صفد ومحيطها.

وأظهرت لقطات تصدي الدفاعات الجوية وصواريخ القبة الحديدية لتلك الصواريخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.