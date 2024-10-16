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في رسالة للكونجرس، بايدن يوجه بنشر نظام "ثاد" في إسرائيل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 01:58 صباحاً - بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، برسالة إلى الكونجرس، وجه خلالها بنشر منظومة الدفاع الجوي "ثاد" لتعزيز الموقف الدفاعي في إٍسرائيل.

وفي وقت سابق أعلن بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، وصول الفريق الأمريكي مع المكونات الأولية؛ لتشغيل بطارية ثاد الدفاعية إلى إسرائيل.


وقال رايدر إن فريقًا متقدمًا من الأفراد العسكريين الأمريكيين والمكونات الأولية اللازمة لـ تشغيل بطارية الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية ثاد، وصل إلى إسرائيل.

وأضاف أن البطارية قادرة على التشغيل الكامل في المستقبل القريب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن إسرائيل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها الولايات المتحدة منظومة الدفاع الجوي "ثاد" في المنطقة، حيث سبق أن وجه الرئيس الأميركي الجيش بنشرها في الشرق الأوسط العام الماضي بعد هجمات 7 أكتوبر للدفاع عن القوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

 كما سبق للولايات المتحدة أن نشرت منظومة "ثاد" في إسرائيل عام 2019 للتدريب وتدريبات دفاع جوي متكاملة.

ومنظومة الدفاع الجوي "ثاد" (THAAD) هي منظومة دفاعية صاروخية متقدمة مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية خلال المرحلة النهائية من تحليقها، وهي اختصار لـ Terminal High Altitude Area Defense (نظام الدفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية النهائية)، وتعتبر جزء من شبكة الدفاع الصاروخي التي تديرها الولايات المتحدة لحماية الأهداف الإستراتيجية من الهجمات الباليستية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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