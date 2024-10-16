رصد الجنود وانفجار القذيفة، القسام تستهدف قوة إسرائيلية تحصنت في منزل بجباليا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 01:25 صباحاً - غزة الآن ، عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من استهدافها لقوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" شرق معسكر جباليا شمال القطاع".

وأبانت اللقطات، وفقا للفيديو، "تقدم الآليات نحو المنزل، ورصد دخول الجنود للمنزل".

كما أظهر فيديو "القسام" لحظة إطلاق القذيفة وانفجارها بالمنزل المستهدف، و"إخلاء الجرحى والقتلى".

وأعلنت "القسام" أمس الثلاثاء، أن مقاتليها "تمكنوا من تفجير عبوة "برميلية" في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع".

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