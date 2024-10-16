مصرع شخص على الأقل وإصابة آخرين في حريق هائل بمصفاة نفط بإيران (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 16 أكتوبر 2024 12:53 صباحاً - إيران، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل شخص على الأقل وإصابة 4 آخرين في حريق اندلع بـ مصفاة بارس بترول شوشتار بمنطقة خوزستان الإيرانية، فيما تستمر جهود السيطرة على الحريق.

وعزت سلطة خوزستان الحادث إلى “اصطدام ناقلة بخزانات بنزين”، وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.



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