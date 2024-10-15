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إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل، والاحتلال يعلن اعتراض هدف في طبريا - أخبار كلمتك

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إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل، والاحتلال يعلن اعتراض هدف في طبريا - أخبار كلمتك

إطلاق صواريخ من لبنان تجاه إسرائيل، والاحتلال يعلن اعتراض هدف في طبريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:20 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه عدة مواقع في شمال إسرائيل.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض هدف جوي مشبوه أطلق من لبنان في منطقة طبريا.

 

استهداف تجمعات لقوات الاحتلال

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع راميا بقذائف المدفعية.

كذلك أكد حزب الله قصف دبابة وجرافات إسرائيلية بالصواريخ عند أطراف بلدة رامية جنوبي لبنان.

 

فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية بـ لبنان

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية بـ لبنان.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الفرقة 210 بدأت تنفذ عمليات برية محدودة في مزارع شبعا بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان. 

 

بيان عاجل من حزب الله بشأن استهداف الاحتلال لمناطق لبنانية بأسلحة محرمة دولية

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال وقصف دبابة وجرافات إسرائيلية

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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