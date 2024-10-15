خبير يوضح سيناريوهات الرد الإسرائيلي على صواريخ إيران - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

مصادر تكشف حقيقة الإطاحة الكبرى بأسعار تذاكر طيران اليمنية(لايصدق) - أخبار كلمتك

مصادر تكشف حقيقة الإطاحة الكبرى بأسعار تذاكر طيران اليمنية(لايصدق) - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يتحرك بشأن مواجهة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يتحرك بشأن مواجهة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا شيحة تتذكر الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي بهذه الطريقة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا شيحة تتذكر الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي بهذه الطريقة (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

خبير يوضح سيناريوهات الرد الإسرائيلي على صواريخ إيران - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
خبير يوضح سيناريوهات الرد الإسرائيلي على صواريخ إيران - أخبار كلمتك

خبير يوضح سيناريوهات الرد الإسرائيلي على صواريخ إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والخبير الاستراتيجي، إن إسرائيل تناور حول قدراتها على الضربة القادمة لإيران، مؤكدًا أن إسرائيل تراجعت عن تهديدات بضرب المنشآت النفطية.

تصريحات نتنياهو للإسرائيليين

وأضاف "ملكاوي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة هدفها تهدئة الشارع الإسرائيلي، الذي يريد أن يرد على إيران بسبب الهجمة الأخيرة.

 

الرد النووي الإيراني 

وأكد أن من الغريب أن يتم الإعلان عن الأهداف التي ستضربها إسرائيل لإيران، مضيفًا أن طهران لديها القدرة بالرد بالنووي في حالة تهديد إسرائيل الضرب بالنووي.

 

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخطط لعمل عسكري كبير في لبنان

نتنياهو: إسرائيل ستستمع لواشنطن لكنها ستتخذ قراراتها بنفسها

مستهدف إسرائيل في المنطقة

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف بالرد القادم المشروع الإيراني السياسي في المنطقة، بالإضافة إلى القضاء على أسلحة إيران في المنطقة والمتمثلة في الحوثين وحزب الله.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق