خبير يوضح سيناريوهات الرد الإسرائيلي على صواريخ إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:15 مساءً - قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية والخبير الاستراتيجي، إن إسرائيل تناور حول قدراتها على الضربة القادمة لإيران، مؤكدًا أن إسرائيل تراجعت عن تهديدات بضرب المنشآت النفطية.

تصريحات نتنياهو للإسرائيليين

وأضاف "ملكاوي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات بنيامين نتنياهو الأخيرة هدفها تهدئة الشارع الإسرائيلي، الذي يريد أن يرد على إيران بسبب الهجمة الأخيرة.

الرد النووي الإيراني

وأكد أن من الغريب أن يتم الإعلان عن الأهداف التي ستضربها إسرائيل لإيران، مضيفًا أن طهران لديها القدرة بالرد بالنووي في حالة تهديد إسرائيل الضرب بالنووي.

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مستهدف إسرائيل في المنطقة

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف بالرد القادم المشروع الإيراني السياسي في المنطقة، بالإضافة إلى القضاء على أسلحة إيران في المنطقة والمتمثلة في الحوثين وحزب الله.

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