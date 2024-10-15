وزير الخارجية يطالب بريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:05 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم "هاميش فالكونر"، وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول المستجدات في قطاع غزة ولبنان.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطى استعرض موقف مصر من التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على أمن واستقرار الإقليم، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مؤكدًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية استنادًا لحل الدولتين يعد ضرورة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، مطالبًا المملكة المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.



كما تناول الوزير عبد العاطى الجهود المكثفة التى تبذلها مصر لوقف التصعيد، والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار فى لبنان، مشددًا على ضرورة انسحاب الجيش الاسرائيلى من كافة الأراضي اللبنانية واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، والتزام اسرائيل بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة في قوة اليونيفيل، وندد باستهداف إسرائيل لليونيفيل فى انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

كما شدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من كل الأطراف ودون انتقائية وتمكين المؤسسات اللبنانية بما فيها الجيش اللبناني.



من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشجع الشركات البريطانية على تعزيز استثماراتها فى مصر فى ظل الفرص الواعدة المُتاحة فى المجالات المختلفة والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لعقد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية برئاسة وزيرى الخارجية، لإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.