السفير العراقي في مصر يبحث مع وزير الداخلية تأشيرات الدخول والإقامة بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:39 مساءً - التقى السفير قحطان طه خلف، سفير العراق في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لبحث التعاون المشترك بين القاهرة وبغداد، وشملت المناقشات تأشيرات دخول العراقيين إلى القاهرة.

السفير العراقي فى مصر يلتقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وحسب بيان صادر عن السفارة العراقية حصلت "كلمتك" على نسخة منه، بحث السفير العراقي قحطان طه خلف، مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية المختلفة وتبادل الخبرات لدى مؤسستي البلدين.

سفير العراق يبحث مع وزير الداخلية تأشيرات دخول العراقيين إلى مصر

وركز الاجتماع بين سفير العراق ووزير الداخلية، على أهمية تذليل التحديات التي تواجه التعاون المشترك في مواضيع تخص تأشيرة الدخول والإقامة لمواطني العراق ومصر، وتعزيز التعاون في القضايا المشتركة كافة.

وركزت المناقشات، على أهمية تبادل المعلومات والتنسيق الأمني بين مصر والعراق في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي إطار الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ضوء التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

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