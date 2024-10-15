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السفير العراقي في مصر يبحث مع وزير الداخلية تأشيرات الدخول والإقامة بين البلدين - أخبار كلمتك

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السفير العراقي في مصر يبحث مع وزير الداخلية تأشيرات الدخول والإقامة بين البلدين - أخبار كلمتك

السفير العراقي في مصر يبحث مع وزير الداخلية تأشيرات الدخول والإقامة بين البلدين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:39 مساءً - التقى السفير قحطان طه خلف، سفير العراق في مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لبحث التعاون المشترك بين القاهرة وبغداد، وشملت المناقشات تأشيرات دخول العراقيين إلى القاهرة.

السفير العراقي فى مصر يلتقى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وحسب بيان صادر عن  السفارة العراقية حصلت "كلمتك" على نسخة منه، بحث السفير العراقي قحطان طه خلف، مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية المختلفة وتبادل الخبرات لدى مؤسستي البلدين.

سفير العراق يبحث مع وزير الداخلية تأشيرات دخول العراقيين إلى مصر

وركز الاجتماع بين سفير العراق ووزير الداخلية، على أهمية تذليل التحديات التي تواجه التعاون المشترك في مواضيع تخص تأشيرة الدخول والإقامة لمواطني العراق ومصر، وتعزيز التعاون في القضايا المشتركة كافة. 

وركزت المناقشات، على أهمية تبادل المعلومات والتنسيق الأمني بين مصر والعراق في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي إطار الجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في ضوء التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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