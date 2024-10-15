هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تحدد أهداف ضربتها لإيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:39 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن المستوى السياسي في دولة الاحتلال حدد الأهداف التي سيتم مهاجمتها في إيران.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قال مسؤول إسرائيلي كبير: "الأهداف الإيرانية التي سيتم مهاجمتها واضحة للمستوى الإسرائيلي وهي مسألة وقت فقط".

رد إسرائيل على هجمات إيران الصاروخية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت قوله، إنه هو ورئيس الوزراء ورئيس الأركان يرون أن العين بالعين في مسألة الرد على إيران.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن جالانت: "لن نتسامح مع محاولة المساس بسيادتنا ومواطنينا كما أننا نقف اليوم في سياق واقع تتجدد فيه ظروف إعادة سكان الشمال وهذا يحتاج لمزيد من الوقت".

الهجوم الإيراني على إسرائيل

كذلك زعم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس فقدت القدرة العسكرية وإيران لا تستطيع إعادة تأهيلها، مدعيا أن إيران هاجمت إسرائيل مباشرة من أراضيها لأن تل أبيب قطعت ذراعيها المتمثلين في حماس وحزب الله.

وتابع جالانت: "ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب وبإبعاد حزب الله عن الحدود.. والهجوم الإيراني على إسرائيل لن يمر مرور الكرام وردنا سيكون دقيقا ومؤلما ومفاجئا"، لافتا إلى أن عمليات تل أبيب في إيران قد تؤثر على أماكن أخرى.

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