نتنياهو يبلغ ماكرون موقفه من وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:39 مساءً - أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، معارضته أي وقف أحادي الجانب لإطلاق النار في لبنان.

نتنياهو يؤكد لـ ماكرون رفضه وقف إطلاق النار في لبنان

وزعم نتنياهو في مباحثات مع الرئيس الفرنسي، أن تل أبيب تعمل لتقويض قدرة حزب الله على تهديد مواطني إسرائيل، ولإعادة سكان الشمال لمنازلهم.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن بنيامين نتنياهو يجب ألا ينسى أن إسرائيل تأسست بقرار أممي، وعليه لا يحق له تجاهل قرارات الأمم المتحدة، وفق ما نقلت صحيفة "لو باريزيان".

ماكرون يجدد دعوته لوقف صادرات السلاح إلى إسرائيل

كما جدد ماكرون، دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان، معتبرًا أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الصراعين الدائرين بين إسرائيل وحماس، وكذلك حزب الله اللبناني.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي خلال ختام قمة "ميد 9" التي عقدت في قبرص، وتجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط: "هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل، بل دعوة تهدف لوقف أي زعزعة للاستقرار فى المنطقة".

ماكرون يجدد دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في غزة ولبنان نتنياهو: إسرائيل ستستمع لواشنطن لكنها ستتخذ قراراتها بنفسها

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