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رئيسة وزراء إيطاليا تزور لبنان متحدية إسرائيل - أخبار كلمتك

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رئيسة وزراء إيطاليا تزور لبنان متحدية إسرائيل - أخبار كلمتك

رئيسة وزراء إيطاليا تزور لبنان متحدية إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:27 مساءً - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الثلاثاء، إنها تعتزم زيارة لبنان الجمعة، وطالبت بضمانات لسلامة القوات الإيطالية في لبنان بعد أن تعرضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لإطلاق نار من إسرائيل.

وذكرت ميلوني أن انسحاب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بناءً على طلب أحادي من إسرائيل سيكون خطأً فادحًا، ويقوض مصداقية الأمم المتحدة.

ويشارك أكثر من 1000 جندي إيطالي ضمن قوات اليونيفيل، كما تنشر إيطاليا جنودًا ضمن مهمة منفصلة تحمل اسم البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان التي تهدف إلى تدريب القوات المسلحة اللبنانية.

ومنذ بدء التوغل البري الإسرائيلي في لبنان في الأول من أكتوبر، تضررت مواقع لليونيفيل 20 مرة، منها إطلاق نار مباشر وواقعة الأحد، التي اقتحمت فيها دبابتان إسرائيليتان بوابات قاعدة لليونيفيل، بحسب الأمم المتحدة.

وقالت ميلوني، في كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي "نعتقد أن موقف القوات الإسرائيلية غير مبرر على الإطلاق"، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ" لقرار الأمم المتحدة بشأن إنهاء الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت لأعضاء المجلس "من المقرر بالفعل أن أذهب إلى لبنان، كما يستعد وزير الخارجية (أنطونيو) تاياني لزيارة إسرائيل وفلسطين الأسبوع المقبل".

وفي كلمتها أمام المشرعين قبل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قالت ميلوني إن تصرفات إسرائيل غير مقبولة، وإنها عبرت عن هذا الموقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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