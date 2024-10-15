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الضربة الوشيكة، أمريكا تحصل على ضمانات إسرائيلية بعدم قصف المنشآت النووية والنفطية الإيرانية - أخبار كلمتك

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الضربة الوشيكة، أمريكا تحصل على ضمانات إسرائيلية بعدم قصف المنشآت النووية والنفطية الإيرانية - أخبار كلمتك

الضربة الوشيكة، أمريكا تحصل على ضمانات إسرائيلية بعدم قصف المنشآت النووية والنفطية الإيرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:05 مساءً - كشف مسئولون أمريكيون، اليوم، أن الولايات المتحدة حصلت على ضمانات بعد استهداف إسرائيل المنشآت النووية والنفطية الإيرانية، في سياق الرد المرتقب على الهجمة الصاروخية الإيرانية التي تعرض لها الاحتلال.

إسرائيل تبلغ أمريكا بعد قصف المنشآت النووية الإيرانية

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسئولين أمريكيين قولهم، إن الولايات المتحدة، حصلت على ضمانات بعدم استهداف إسرائيل لمواقع إيران النووية أو النفطية، مشيرة إلى أن هذه الضمانات ليست مؤكدة بشكل قاطع وأن الظروف قد تتغير.

وأضافت المصادر الأمريكية، أن سجل إسرائيل في الوفاء بالضمانات في الماضي كان مختلطا وغالبا ما يعكس سياستها الداخلية.

اندلاع حرائق بالمطلة عقب سقوط 10 صواريخ أطلقت من لبنان

وعلى صعيد المعارك الدائرة على الجبهة الشمالية، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن سقوط 10 صواريخ أطلقت من لبنان خلف خسائر في البنية التحتية والمنازل، وتسبب باندلاع حرائق واسعة في المطلة في الجليل الأعلى.

بريطانيا تفرض عقوبات تستهدف المتورطين في بناء المستوطنات بالضفة

فى سياق آخر، قالت  وكالة “رويترز”، أن بريطانيا فرضت عقوبات على المتورطين في بناء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

فيما شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بـ الضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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