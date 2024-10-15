بيان عاجل من حزب الله بشأن استهداف الاحتلال لمناطق لبنانية بأسلحة محرمة دولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:49 مساءً - اتهمت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتلال بإطلاق صواريخ محشوة بـ"قنابل عنقودية" على ثلاثة مواقع جنوبي لبنان.

صواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا

وجاء في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن إسرائيل أقدمت "الثلاثاء ما بين الساعة 12:30 والساعة 02:00 بعد الظهر على إطلاق صواريخ محشوة بـ القنابل العنقودية المحرمة دوليا".

وأوضح البيان أن إسرائيل أطلقت هذه الصواريخ على وادي الخنازير في وادي الحجير وخلة راج ما بين بلدة علمان وبلدة دير سريان وشرق بلدة علمان باتجاه الأحراش.

العجز الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة

وأضاف: "إن هذه الجريمة الهمجية والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني تؤكد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة.. وكذلك استهتاره الفاضح بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية لا سيما في زمن الحرب".

وطالب حزب الله الجهات ذات الصلة في لبنان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة هذه الجريمة النكراء بكل المقاييس خاصة لما لها من أثار سلبية بعيدة المدى على المدنيين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجانب الإسرائيلي على هذه الاتهامات.

محرمة دوليا، هل تستخدم إسرائيل أسلحة كيميائية في لبنان؟ حزب الله يعلن استهداف 3 دبابات ميركافا في جنوب لبنان وإيقاع قتلى وجرحى

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.