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بيان عاجل من حزب الله بشأن استهداف الاحتلال لمناطق لبنانية بأسلحة محرمة دولية - أخبار كلمتك

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بيان عاجل من حزب الله بشأن استهداف الاحتلال لمناطق لبنانية بأسلحة محرمة دولية - أخبار كلمتك

بيان عاجل من حزب الله بشأن استهداف الاحتلال لمناطق لبنانية بأسلحة محرمة دولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:49 مساءً - اتهمت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتلال بإطلاق صواريخ محشوة بـ"قنابل عنقودية" على ثلاثة مواقع جنوبي لبنان.

صواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا

وجاء في بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن إسرائيل أقدمت "الثلاثاء ما بين الساعة 12:30 والساعة 02:00 بعد الظهر على إطلاق صواريخ محشوة بـ القنابل العنقودية المحرمة دوليا".

وأوضح البيان أن إسرائيل أطلقت هذه الصواريخ على وادي الخنازير في وادي الحجير وخلة راج ما بين بلدة علمان وبلدة دير سريان وشرق بلدة علمان باتجاه الأحراش.

العجز الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة

وأضاف: "إن هذه الجريمة الهمجية والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني تؤكد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة.. وكذلك استهتاره الفاضح بكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية لا سيما في زمن الحرب".

وطالب حزب الله الجهات ذات الصلة في لبنان والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بإدانة هذه الجريمة النكراء بكل المقاييس خاصة لما لها من أثار سلبية بعيدة المدى على المدنيين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق من الجانب الإسرائيلي على هذه الاتهامات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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