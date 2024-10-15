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طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي شرقي سوريا - أخبار كلمتك

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طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي شرقي سوريا - أخبار كلمتك

طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي شرقي سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:49 مساءً - أفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي انفجارات فى محيط قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم عبر طائرة مسيرة انتحارية استهدفتها بشكل مباشر.

استهدف قاعدة أمريكية قرب خراب الجير فى سوريا

في ذات السياق، أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن أصوات المضادات الأرضية التي سمعت ناتجة عن محاولات جنود الجيش الأمريكي للتصدي لهجوم عبر طائرة مسيرة على إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا قاعدة قرية "خراب الجير" عند مثلث الحدود السورية - العراقية – التركية.

وشهدت قاعدة "خراب الجير" خلال الأيام الماضية هبوط عدد كبير من طائرات الشحن التي تنقل المعدات العسكرية واللوجستية لقوات "التحالف الدولي" في سوريا.

تعرض القواعد الأمريكية في سوريا لهجمات بالمسيرات

وكانت القاعدة قد تعرضت لهجمات جوية عبر الطائرات المسيرة الانتحارية أدت لوقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة اعترف بها البنتاغون بعد أيام من إحدى الهجمات.

تفاصيل قصف قاعدة أمريكية قرب حقل غاز كونيكو فى سوريا

قصف صاروخي يستهدف قاعدة فيكتوريا التي تتمركز بها قوات أمريكية في بغداد

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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