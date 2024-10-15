طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي شرقي سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:49 مساءً - أفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي انفجارات فى محيط قاعدة الجيش الأمريكي بمنطقة الرميلان النفطية في ريف محافظة الحسكة، شرقي سوريا، ناتجة عن تعرضها لهجوم عبر طائرة مسيرة انتحارية استهدفتها بشكل مباشر.

استهدف قاعدة أمريكية قرب خراب الجير فى سوريا

في ذات السياق، أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن أصوات المضادات الأرضية التي سمعت ناتجة عن محاولات جنود الجيش الأمريكي للتصدي لهجوم عبر طائرة مسيرة على إحدى أهم القواعد الأمريكية في سوريا قاعدة قرية "خراب الجير" عند مثلث الحدود السورية - العراقية – التركية.

وشهدت قاعدة "خراب الجير" خلال الأيام الماضية هبوط عدد كبير من طائرات الشحن التي تنقل المعدات العسكرية واللوجستية لقوات "التحالف الدولي" في سوريا.

تعرض القواعد الأمريكية في سوريا لهجمات بالمسيرات

وكانت القاعدة قد تعرضت لهجمات جوية عبر الطائرات المسيرة الانتحارية أدت لوقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة اعترف بها البنتاغون بعد أيام من إحدى الهجمات.

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