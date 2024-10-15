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أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخطط لعمل عسكري كبير في لبنان - أخبار كلمتك

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أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخطط لعمل عسكري كبير في لبنان - أخبار كلمتك

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخطط لعمل عسكري كبير في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:32 مساءً - قال ربيع الهبر، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تخطط لعمل كبير على الحدود مع لبنان، وبالتالي يتطلب الأمر إخلاء الساحة من قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» لكي لا يكون هناك شهود عيان على أفعالها، وأيضا حتى لا تعيق اليونيفيل عمل الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، إلى جانب صعوبة إصدار تقارير عما يقوم به الاحتلال.

إخراج قوات الأمم المتحدة من جنوب لبنان

وأضاف «الهبر»، خلال حواره فضائية القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تسعى إلى إخراج قوات الأمم المتحدة بسرعة فائقة من مناطق العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن هجوم دولة الاحتلال الإسرائيلي على «اليونيفيل» ليس عبثًا، ومنطقة الشرق الأوسط متوجهة إلى حرب كبيرة وشاملة، وهذا ما يزيد توتر العالم بشدة.

حزب الله يعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال وقصف دبابة وجرافات إسرائيلية

صعوبة المواجهة مع حزب الله تفجر خلافات بين جنود وحدة إيجوز وقادتهم

مواجهة حتمية بين حزب الله وإسرائيل

وتابع، أن المواجهة بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله أصبحت حتمية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي يطال جميع المناطق اللبنانية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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