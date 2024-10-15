اندلاع حرائق بإسرائيل عقب سقوط 10 صواريخ أطلقت من لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:09 مساءً - قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن سقوط 10 صواريخ أطلقت من لبنان خلف خسائر في البنى التحتية والمنازل، وتسبب باندلاع حرائق واسعة في المطلة في الجليل الأعلى.

بريطانيا تفرض عقوبات تستهدف المتورطين في بناء المستوطنات بالضفة

أفادت وكالة رويترز بأن بريطانيا فرضت عقوبات على المتورطين في بناء البؤر الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

فيما شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقال في عدة مناطق بـ الضفة الغربية تخللتها مواجهات واشتباكات متفرقة.

مداهمات واعتقالات في الضفة

في محافظة الخليل، اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين واحتجزت آخرين ونكلت بهم.

وأفادت وكالة "وفا" بأن "قوات الاحتلال اعتقلت شاب من مدينة الخليل بعد دهم منزله وتفتيشه وفتيين اثنين من مخيم العروب بعد الاعتداء عليهما وعلى أفراد أسرتهما".

وذكر الناشط ضد الاستيطان في بلدة يطا جنوب الخليل أسامة مخامرة لـ"وفا" أن "قوات الاحتلال داهمت مقر الجمعية الخيرية الإسلامية لرعاية الأيتام في البلدة وعدة أحياء وفتشت منازل وعبثت وكسرت محتوياتها، واحتجزت ما يزيد عن 20 مواطنا عدة ساعات واعتدت عليهم بالضرب المبرح وحققت معهم ميدانيا وبعد إخلاء سبيلهم توجه عدد منهم للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية".

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