حزب الله يعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال وقصف دبابة وجرافات إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 07:09 مساءً - أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع راميا بقذائف المدفعية.

كذلك أكد حزب الله قصف دبابة وجرافات إسرائيلية بالصواريخ عند أطراف بلدة رامية جنوبي لبنان.

فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية بـ لبنان

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن فرقة عسكرية خامسة بدأت تشارك في العمليات البرية بـ لبنان.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الفرقة 210 بدأت تنفذ عمليات برية محدودة في مزارع شبعا بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

إخطارات لسكان 25% من مناطق لبنان بإخلائها

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن إسرائيل التي بدأت توغلها في جنوب لبنان قبل أسبوعين أصدرت إخطارات لسكان 25% من مناطق لبنان بإخلائها.

وقالت مديرة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الشرق الأوسط ريما جاموس إمسيس خلال إفادة صحفية في جنيف، إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لعشرين قرية في جنوب لبنان تعني أن أكثر من ربع البلاد تأثرت الآن".

وأضافت أن "الناس يستجيبون لهذه الدعوات للإخلاء وهم يفرون بلا شيء تقريبا".

إسرائيل تكثف حملاتها لهزيمة حزب الله

ووفق وكالة "رويترز" "أكدت الأرقام الثمن الباهظ الذي يدفعه اللبنانيون مع تكثيف إسرائيل لحملتها لهزيمة "حزب الله" وتدمير بنيته الأساسية في صراعهما المستمر منذ عام".

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