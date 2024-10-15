دبلوماسي سعودي يكشف أهداف زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:55 مساءً - كشف مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبد العزيز المطر، أهداف زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى عهد المملكة إلى مصر.

أهداف زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر

وشدد مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، على أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر اليوم، تأتي في توقيت مهم، وفي ظل تغيرات تفرض نفسها على الساحة الإقليمية.

وقال السفير عبد العزيز المطر، في تصريحات لقناة العربية السعودية، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، ستعزز آفاق التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بما يحقق مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية، فضلا عن أنها فرصة للتطرق للملفات المشتركة وتوحيد الرؤى بشأنها.

وأكد أن، زيارة ولى العهد السعودي إلى مصر، تمثل أهمية قصوى في بحث سبل الحفاظ على الأمن القومي العربي والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة ومدى أثرها على المنطقة، وتعزيز العلاقات للشراكة بين البلدين في كافة مجالات التعاون الثنائي.

السفير عبد العزيز المطر يشيد بالعلاقات المصرية السعودية

وأشاد السفير عبد العزيز المطر، بالعلاقات المصرية - السعودية، مؤكدا أن لها تاريخا طويلا من التعاون وجذورا ضاربة في عمق التاريخ، وساهمت مع خمس دول عربية أخرى في تأسيس جامعة الدول العربية.

ولفت المطر إلى أن العلاقات المصرية السعودية بلغت أعلى مستوياتها في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشيرا فى السياق ذاته إلى أن دور البلدين وجهودهما مازالا يتواصلان لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني، موضحا أن القضية الفلسطينية بند أساسي ومصيري في كل الجهود الدبلوماسية للمملكة، مع دعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، واسترجاع الشعب الفلسطيني أراضيه.

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