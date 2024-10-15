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تعداد الشهداء والجرحى يذكرنا بغزة، الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

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تعداد الشهداء والجرحى يذكرنا بغزة، الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

تعداد الشهداء والجرحى يذكرنا بغزة، الصحة اللبنانية تكشف حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:50 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 2350 شخصا وإصابة 10906 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

إخطارات لسكان 25% من مناطق لبنان بإخلائها

وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أن إسرائيل التي بدأت توغلها في جنوب لبنان قبل أسبوعين أصدرت إخطارات لسكان 25% من مناطق لبنان بإخلائها.

وقالت مديرة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في الشرق الأوسط ريما جاموس إمسيس خلال إفادة صحفية في جنيف، إن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة لعشرين قرية في جنوب لبنان تعني أن أكثر من ربع البلاد تأثرت الآن".

وأضافت أن "الناس يستجيبون لهذه الدعوات للإخلاء وهم يفرون بلا شيء تقريبا".

إسرائيل تكثف حملاتها لهزيمة حزب الله

 ووفق وكالة "رويترز" "أكدت الأرقام الثمن الباهظ الذي يدفعه اللبنانيون مع تكثيف إسرائيل لحملتها لهزيمة "حزب الله" وتدمير بنيته الأساسية في صراعهما المستمر منذ عام".

 

إعلام عبري: فرقة عسكرية خامسة تشارك في العمليات البرية بـ لبنان

الأمم المتحدة: 25% من مناطق لبنان تلقت إخطارات إسرائيلية بإخلائها


 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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