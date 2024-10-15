ظهور الجريح ودفن الشهيد، إيران تودع نيلفروشان بحضور إسماعيل قاآني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:35 مساءً - أقيمت في العاصمة الإيرانية “طهران” اليوم، مراسم تشييع القيادي في الحرس الثوري عباس نيلفروشان، الذي لقى مصرعه فى لبنان، خلال غارة للعدو الإسرائيلي وقعت خلال سبتمبر الماضي، وشارك في التشييع قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني.

تشييع جثمان الجنرال الإيرانى عباس نيلفروشان

كما حضر مراسم تشييع عباس نيلفروشان، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ودفن جثمان نيلفروشان في مسقط رأسه بمدينة أصفهان.

عباس نيلفروشان، كلمتك

وبدأت مراسم تشييع نيلفروشان، بحضور إسماعيل قاآني، من ساحة الإمام الحسين وسط طهران فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وفق مشاهد نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني في بث مباشر.

وحضر الآلاف مراسم التشييع ورفع الكثير منهم رايات حزب الله الصفراء والأعلام الإيرانية والفلسطينية وسط هتافات "الموت لإسرائيل".

إسماعيل قاآني، كلمتك

وجاء ظهور إسماعيل قاآني، خلال استقبال جثمان نيلفروشان، بجانب عدد كبير من القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية، بعد أيام من نشر أنباء متضاربة حول تعرضه للاغتيال في غارة جوية إسرائيلية في لبنان.

ظهور قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني

وتحدثت وسائل إعلام خلال الأسبوعين الماضيين عن مقتل قاآني، وزعمت أخرى أنه أصيب بجروح، فيما تحدثت أنباء أخرى عن تحقيق معه بتهمة خرق المخابرات الإسرائيلية للحرس الثوري، لتحسم لقطات اليوم مصيره.

وزار قآني مكتب حزب الله في طهران عقب اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، وبعد هجوم إسرائيلي آخر استهدف قيادات الحزب ببيروت في الرابع من أكتوبر الجاري، وجرى الحديث مجددا عن مقتله أو إصابته بجروح.

ولاحقا نشرت وسائل إعلام غربية أنباء عن تحقيق يتم إجراؤه مع قاآني بتهم اختراق المخابرات الإسرائيلية للحرس الثوري الإيراني وأنه تعرض لأزمة قلبية أثناء التحقيق.

ومطلع أكتوبر شنت إيران هجوما على إسرائيل استخدمت فيه نحو 180 صاروخا، قالت طهران إنه انتقام لاغتيال كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وحسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، ونيلفروشان.

واغتالت إسرائيل حسن نصر الله وآخرين، بينهم نيلفروشان، بغارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي.

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