جالانت يزعم: حماس فقدت القدرة العسكرية، وإيران هاجمتنا من أراضيها لهذا السبب - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

وزير التموين: تعزيز التعاون مع الأحزاب السياسية لتحسين جودة الخدمات التموينية للمواطن - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

الصحة: فريق تفتيش بمستشفى أبوقير بالإسكندرية لرصد أهم الاحتياجات والسلبيات - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

عقب أنباء وفاته، نادي كفر الشيخ يكشف تفاصيل حالة لاعبه بعد بلع لسانه أمام القزازين - أخبار كلمتك

مصادر تكشف حقيقة الإطاحة الكبرى بأسعار تذاكر طيران اليمنية(لايصدق) - أخبار كلمتك

مصادر تكشف حقيقة الإطاحة الكبرى بأسعار تذاكر طيران اليمنية(لايصدق) - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يتحرك بشأن مواجهة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن - أخبار كلمتك

عاجل:عيدروس الزبيدي يتحرك بشأن مواجهة مليشيا الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

بحضور اللواء الشعيبي... المئات يشيعون جثمان مدير مصلحة الدفاع المدني بالعاصمة عدن الى مثواه الأخير - أخبار كلمتك

السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

السكة الحديد تركب كاميرات مراقبة بالقطارات لرصد المخالفين وإحالتهم للمحاكمة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يستقبل محافظ الشرقية لبحث تعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «آخر ليالي الصيف».. تفاصيل مشاركة تارا عماد في مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا شيحة تتذكر الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي بهذه الطريقة (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هنا شيحة تتذكر الدورة 43 لمهرجان القاهرة السينمائي بهذه الطريقة (صور) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

جالانت يزعم: حماس فقدت القدرة العسكرية، وإيران هاجمتنا من أراضيها لهذا السبب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جالانت يزعم: حماس فقدت القدرة العسكرية، وإيران هاجمتنا من أراضيها لهذا السبب - أخبار كلمتك

جالانت يزعم: حماس فقدت القدرة العسكرية، وإيران هاجمتنا من أراضيها لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:35 مساءً - زعم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس فقدت القدرة العسكرية وإيران لا تستطيع إعادة تأهيلها، مدعيا أن إيران هاجمت إسرائيل مباشرة من أراضيها لأن تل أبيب قطعت ذراعيها المتمثلين في حماس وحزب الله.

 

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وتابع جالانت: "ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب وبإبعاد حزب الله عن الحدود.. والهجوم الإيراني على إسرائيل لن يمر مرور الكرام وردنا سيكون دقيقا ومؤلما ومفاجئا"، لافتا إلى أن عمليات تل أبيب في إيران قد تؤثر على أماكن أخرى.

 

تدمير ناقلة جند إسرائيلية وتفجير نفق بقوة لجيش الاحتلال

وأمس، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة تاندوم شمال مدينة بيت لاهيا في قطاع غزة.

وأضافت: "فجرنا فتحة نفق بقوة صهيونية راجلة شمال مدينة بيت لاهيا في شمال القطاع وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح.. كذلك استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي الجنينة شرقي مدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع".

 

وزير دفاع الاحتلال بشأن الرد على هجمات إيران الصاروخية: العين بالعين

إيران: سنرد على أي اعتداء دون تردد


ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق