جالانت يزعم: حماس فقدت القدرة العسكرية، وإيران هاجمتنا من أراضيها لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:35 مساءً - زعم وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، مساء اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس فقدت القدرة العسكرية وإيران لا تستطيع إعادة تأهيلها، مدعيا أن إيران هاجمت إسرائيل مباشرة من أراضيها لأن تل أبيب قطعت ذراعيها المتمثلين في حماس وحزب الله.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وتابع جالانت: "ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب وبإبعاد حزب الله عن الحدود.. والهجوم الإيراني على إسرائيل لن يمر مرور الكرام وردنا سيكون دقيقا ومؤلما ومفاجئا"، لافتا إلى أن عمليات تل أبيب في إيران قد تؤثر على أماكن أخرى.

تدمير ناقلة جند إسرائيلية وتفجير نفق بقوة لجيش الاحتلال

وأمس، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة تاندوم شمال مدينة بيت لاهيا في قطاع غزة.

وأضافت: "فجرنا فتحة نفق بقوة صهيونية راجلة شمال مدينة بيت لاهيا في شمال القطاع وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح.. كذلك استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي الجنينة شرقي مدينة رفح الفلسطينية بجنوب القطاع".

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