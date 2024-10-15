استفزاز عسكري، كوريا الشمالية تفجر أجزاء من طرق وسكك حديدية تربطها بالجنوب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 06:14 مساءً - أفاد الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بأن كوريا الشمالية فجرت أجزاء من طرق وخطوط سكك حديدية بين البلدين على جانبها من الحدود شديدة التحصين، ما يزيد من التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في الجنوب عبر رسالة لوسائل الإعلام أنه في حوالي منتصف اليوم، تم تفجير بعض الأجزاء الشمالية من الطرق وخطوط السكك الحديدية التي تربط بين الكوريتين.

وتعهّد الجيش الكوري الشمالي الأسبوع الماضي بإغلاق الحدود الجنوبية بشكل دائم، بعدما أمضى أشهرًا في زرع ألغام وبناء حواجز مضادة للدبابات في أعقاب إعلان الزعيم كيم جونغ أون أن كوريا الجنوبية "العدو الرئيسي" لبلاده.

وأضافت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي رد بإطلاق رصاصات تحذيرية جنوبي خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين رغم أن الانفجارات لم تلحق أي أضرار على جانب كوريا الجنوبية من الحدود.

ووقعت الانفجارات بعد أن توعدت بيونجيانج الأسبوع الماضي بقطع جميع الطرق وخطوط السكك الحديدية بين الكوريتين وتعزيز التحصينات على جانبها من الحدود. وقالت سول أمس الإثنين إن كوريا الشمالية تتأهب لعملية تفجير.

وبحسب هيئة الأركان المشتركة فإن بيونغيانغ وضعت بالفعل ألغامًا أرضية وحواجز على طول الحدود، وشوهدت أمس الإثنين وهي تقوم بأعمال إضافية بمعدات ثقيلة.

وأضافت أن كوريا الجنوبية رفعت مستوى المراقبة والتأهب بعد الواقعة.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية، إذ انتهت الحرب بينهما التي دارت رحاها بين 1950 و1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.

وتمثل الروابط الحدودية بقايا لفترات التقارب بين الكوريتين، بما في ذلك قمة 2018 بين زعيمي الدولتين التي أعلنا فيها بدء عصر جديد من السلام خال من الحروب.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن سول دفعت 180 مليار وون (132 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب لإعادة بناء الطريق بين الكوريتين.

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