وزير دفاع الاحتلال بشأن الرد على هجمات إيران الصاروخية: العين بالعين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:56 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت قوله، إنه هو ورئيس الوزراء ورئيس الأركان يرون أن العين بالعين في مسألة الرد على إيران.

الهجوم الإيراني علي إسرائيل

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن جالانت: "لن نتسامح مع محاولة المساس بسيادتنا ومواطنينا كما أننا نقف اليوم في سياق واقع تتجدد فيه ظروف إعادة سكان الشمال وهذا يحتاج لمزيد من الوقت".

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني، إن طهران سترد على أي اعتداء في الوقت والمكان المناسبين دون أي تردد بحسب خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.



وضع حد للوضع الراهن في فلسطين ولبنان

وأكدت خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء، أن إيران تمتلك قدرة فائقة في الدفاع عن سيادتها، مشيرة إلى أنه لم تبدأ طهران يوما بالحرب ضد أي دولة.

وأضافت: العام الماضي شهد كارثة إنسانية ونبذل الجهود كافة لإنهاء المعاناة ووضع حد للوضع الراهن في فلسطين ولبنان.

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية "فاطمة مهاجراني " أن إيران تدعم أي مقترح للسلام وتبذل جهودا فعالة لتحقيق السلام في المنطقة.

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