صعوبة المواجهة مع حزب الله تفجر خلافات بين جنود وحدة إيجوز وقادتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، بأن "مقاتلين في وحدة إيجوز أبدوا مخاوف من طريقة اتخاذ القرارات داخل الوحدة خلال المواجهة مع حزب الله".

خلافات بين الجنود والقادة داخل وحدة إيجوز

وقالت الصحيفة، وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك توترا بين مقاتلي وحدة "إيجوز" وقادتهم بعد المعركة الصعبة في بداية العملية البرية في لبنان.

جاء ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان، وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

حزب الله يواصل استهداف جنود الاحتلال على حدود لبنان

ويواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.

حزب الله يستهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصليات صاروخية

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