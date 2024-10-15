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صعوبة المواجهة مع حزب الله تفجر خلافات بين جنود وحدة إيجوز وقادتهم - أخبار كلمتك

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صعوبة المواجهة مع حزب الله تفجر خلافات بين جنود وحدة إيجوز وقادتهم - أخبار كلمتك

صعوبة المواجهة مع حزب الله تفجر خلافات بين جنود وحدة إيجوز وقادتهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم، بأن "مقاتلين في وحدة إيجوز أبدوا مخاوف من طريقة اتخاذ القرارات داخل الوحدة خلال المواجهة مع حزب الله".

خلافات بين الجنود والقادة داخل وحدة إيجوز

وقالت الصحيفة، وسائل إعلام إسرائيلية، إن هناك توترا بين مقاتلي وحدة "إيجوز" وقادتهم بعد المعركة الصعبة في بداية العملية البرية في لبنان.

جاء ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي الواسع على لبنان، وإعلان الجيش الإسرائيلي بشأن القيام بعملية برية في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله ويؤكد جاهزيته الكاملة لمواجهة القوات الإسرائيلية.

حزب الله يواصل استهداف جنود الاحتلال على حدود لبنان

ويواصل حزب الله استهداف تحركات جنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، يكثّف عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب.

حزب الله يستهدف 3 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي بصليات صاروخية

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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